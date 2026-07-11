Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

Цена ошибки высока. Уникальный заказник под Новосибирском охраняют при помощи дронов

Цена ошибки высока. Уникальный заказник под Новосибирском охраняют при помощи дронов

В условиях аномальной жары лесники, сотрудники заказника и операторы БПЛА держат под контролем 66 тысяч гектаров В Черепановском районе Новосибирской области в пожароопасный сезон усилили контроль за природными территориями — этому способствуют аномальная жара и отсутствие дождей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии