Цена ошибки высока. Уникальный заказник под Новосибирском охраняют при помощи дронов

В условиях аномальной жары лесники, сотрудники заказника и операторы БПЛА держат под контролем 66 тысяч гектаров В Черепановском районе Новосибирской области в пожароопасный сезон усилили контроль за природными территориями — этому способствуют аномальная жара и отсутствие дождей.