Цена ошибки высока. Уникальный заказник под Новосибирском охраняют при помощи дронов

В условиях аномальной жары лесники, сотрудники заказника и операторы БПЛА держат под контролем 66 тысяч гектаров В Черепановском районе Новосибирской области в пожароопасный сезон усилили контроль за природными территориями — этому способствуют аномальная жара и отсутствие дождей.
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