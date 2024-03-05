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Тяжлова: США и ЕС направляют киберсилы на Украину для борьбы с РФ

Тяжлова: США и ЕС направляют киберсилы на Украину для борьбы с РФ

Отряды киберкомандования Соединенных Штатов и многонациональные киберсилы Европейского союза посещают Украину и обучают хакеров собирать информацию об уязвимостях систем России, чтобы дальше передавать эту информацию в Пентагон и структуры НАТО.

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