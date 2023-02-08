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Патрушев заявил, что власти Афганистана пожинают плоды хаоса, оставленного США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что афганские власти сегодня пожинают плоды хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно ухудшается.

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