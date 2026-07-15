Более 150 тысяч детей отдохнут в лагерях Нижегородской области в 2026 году

Более 150 тысяч детей отдохнут в оздоровительных летних лагерях в Нижегородской области в 2026 году. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Управления Роспотребнадзора Алла Агапова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).