Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что Украине недостаточно разрешения Соединенных Штатов Америки бить комплексами HIMARS только по части российской территории, только по приграничью, прилегающему к Харьковской области.
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