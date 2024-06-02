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Зеленский пожаловался на разрешение США бить HIMARS только по части России

Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что Украине недостаточно разрешения Соединенных Штатов Америки бить комплексами HIMARS только по части российской территории, только по приграничью, прилегающему к Харьковской области.

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