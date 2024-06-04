Будущие украинские F-16АМ доставят немало проблем ВКС России

В ближайшие месяцы Воздушные силы Украины должны пополниться западными многофункциональными легкими однодвигательными истребителями F-16АМ, которые стояли на вооружении ВВС европейских королевств Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.
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