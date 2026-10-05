Reuters: военные расходы Украины растут, тогда как внутренние — падают

Ускорение выплат ЕС Киеву по кредиту на €90 млрд может привести к усилению давления на украинских бюджет в 2027 году, тогда как результаты выборов во Франции, Польше и других европейских странах могут подорвать поддержку страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На здании Росстат...
- Премьер Польши Ту...
- На здании Росстат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым