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Reuters: военные расходы Украины растут, тогда как внутренние — падают

Reuters: военные расходы Украины растут, тогда как внутренние — падают

Ускорение выплат ЕС Киеву по кредиту на €90 млрд может привести к усилению давления на украинских бюджет в 2027 году, тогда как результаты выборов во Франции, Польше и других европейских странах могут подорвать поддержку страны.

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