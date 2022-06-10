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10.06.2022 в профильном отряде ´Колокольчики добра´ оздоровительного лагеря ´Дружба´ средней школы 30, прошла познавательно -...

10.06.2022 в профильном отряде ´Колокольчики добра´ оздоровительного лагеря ´Дружба´ средней школы 30, прошла познавательно -...

10.06.2022 в профильном отряде ´Колокольчики добра´ оздоровительного лагеря ´Дружба´ средней школы 30, прошла познавательно - игровая программа ´Всегда иди дорогою добра´10.

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