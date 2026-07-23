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Яркие наряды, споры о пенсии и закрытые границы: как сейчас живёт 80-летняя мама Наташи Королевой

Яркие наряды, споры о пенсии и закрытые границы: как сейчас живёт 80-летняя мама Наташи Королевой

Яркие наряды, громкий смех и абсолютное нежелание соответствовать общепринятым рамкам возраста — Людмила Порывай давно стала одной из самых обсуждаемых мам на отечественной эстраде.

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