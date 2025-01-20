Увидеть инсталляции фестиваля «Город света» можно до 28 февраля

Фестиваль «Город света», который проводится в рамках проекта «Зима в Москве», продлили до весны. Жители и гости столицы смогут увидеть волшебные световые картины на фасадах и в окнах зданий до 28 февраля.
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