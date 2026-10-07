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Ростех

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Ростех рассказал о развитии медицинской продукции в рамках «Биопрома»

Ростех рассказал о развитии медицинской продукции в рамках «Биопрома»

Фото: пресс-служба «Биопром» В Геленджике с 5 по 6 октября прошел III Международный форум «Биопром: промышленность и технологии для человека».

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