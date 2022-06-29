Таиланд планирует запустить прямые чартерные рейсы во Владивосток

Таиланд планирует запустить прямые чартерные рейсы во Владивосток

Управление по туризму Таиланда и авиаперевозчик Thai AirAsia X обсуждают вопрос запуска прямого чартерного авиасообщения с городами восточной части России.

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