Таиланд планирует запустить прямые чартерные рейсы во Владивосток

Управление по туризму Таиланда и авиаперевозчик Thai AirAsia X обсуждают вопрос запуска прямого чартерного авиасообщения с городами восточной части России.
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