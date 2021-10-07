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Предустановленные приложения не заметили большинство владельцев новых смартфонов

Предустановленные приложения не заметили большинство владельцев новых смартфонов

Москва, 7 октября. Большинство владельцев новых смартфонов Samsung и iPhone не замечают предустановленные российские приложения или плохо их запоминают, свидетельствуют результаты исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

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