Как провести с ребенком весенние каникулы интересно и с пользой

На следующей неделе у большинства школьников начинается неделя долгожданных весенних каникул. Многие родители активно ищут, чем разнообразить досуг ребенка и отвлечь его от гаджетов и просмотра мультфильмов.
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