Загадочная история: откуда США знали о грядущем теракте в «Крокусе»

В западной прессе вспомнили, что две недели назад, 7 марта, сначала посольство США в Москве, а следом дипломатические представительства еще семи государств — американских союзников по НАТО — призвали своих граждан, находящихся в России, избегать мест массового скопления людей, так как неуказанные экстремисты планируют нападения, в том числе на концерты.