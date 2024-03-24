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  • Вад Кук
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Загадочная история: откуда США знали о грядущем теракте в «Крокусе»

Загадочная история: откуда США знали о грядущем теракте в «Крокусе»

В западной прессе вспомнили, что две недели назад, 7 марта, сначала посольство США в Москве, а следом дипломатические представительства еще семи государств — американских союзников по НАТО — призвали своих граждан, находящихся в России, избегать мест массового скопления людей, так как неуказанные экстремисты планируют нападения, в том числе на концерты.

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