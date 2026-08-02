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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оливия Майлз набрала 28 очков, «Миннесота» впервые с 2016 года выиграла 10 матчей подряд

Оливия Майлз помогла «Миннесоте» продлить победную серию. Защитница «Линкс» провела яркий матч против « Индианы », набрав 28 очков при 11 попаданиях из 14 бросков с игры (3 из 6 из-за дуги).

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