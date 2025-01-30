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Названо ожидаемое в США последствие решения Трампа приостановить помощь Украине

Названо ожидаемое в США последствие решения Трампа приостановить помощь Украине

Политолог Блохин: Трамп ожидает заморозки конфликта на Украине Своим решением приостановить помощь Киеву президент США Дональд Трамп ожидает достигнуть заморозки конфликта на Украине, предположил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

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