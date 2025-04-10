Русские учёные научили ИИ оценивать состояние здоровья человека

Модуль на основе искусственного интеллекта будет помогать выявлять риски заболеваний.Учёные из России разработали модуль на основе искусственного интеллекта, который должен оценивать состояние здоровья человека трудоспособного возраста, выявлять риски заболеваний и составлять рекомендации.