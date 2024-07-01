5 шаблонных советов по воспитанию, которые на самом деле не работают

И бонусом — пять затертых до дыр рекомендаций, которые работают. источник: Freepik Родителям постоянно приходится сталкиваться с непрошенными замечаниями окружающих по поводу воспитания детей, и часто эти фразы – бесполезные штампы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии