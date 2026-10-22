За 9 месяцев 2026 года СберСтрахование выплатила корпоративным клиентам 7,8 млрд рублей — на 83% больше, чем за тот же период прошлого года.
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