Стоп-стоп! Вы еще не ушли на работу? Срочно вернитесь и переоденьтесь в пижаму. Вот, теперь хорошо — можно топать в офис.
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Стоп-стоп! Вы еще не ушли на работу? Срочно вернитесь и переоденьтесь в пижаму. Вот, теперь хорошо — можно топать в офис.