Беременная невестка строила свои порядки в моем доме, но я разоблачила лживую девицу и выгнала её!

Александр Пелимский

История, ещё раз показывающая что - кто рассказывает тот и прав! Если бы мы прочитали историю написанную невесткой, то и всё повернулось бы в обратную сторону. А вообще сейчас в социальных сетях куча подобных историй о коварных родственниках - мать отец - звери, братья сёстры- гады и обобрать всегда хотят, невестки женихи - это вообще верх коварства, а о других родственников и говорить себя не уважать!!!! Нас старательно готовят, уговаривают, приводят "примеры", что родственники это зло, родственные связи - отстой , и так далее. По моему все эти "истории" дело рук ЛГБТ, ну кто ещё так старательно будет нас убеждать в порочности семейных ценностей....