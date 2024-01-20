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Беременная невестка строила свои порядки в моем доме, но я разоблачила лживую девицу и выгнала её!

Беременная невестка строила свои порядки в моем доме, но я разоблачила лживую девицу и выгнала её!

Мы с мужем Анатолием вместе уже больше 25 лет. Прошли многое, но сохранили любовь и уважение друг к другу.

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Комментарии
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Александр Пелимский
История, ещё раз показывающая что - кто рассказывает тот и прав! Если бы мы прочитали историю написанную невесткой, то и всё повернулось бы в обратную сторону. А вообще сейчас в социальных сетях куча подобных историй о коварных родственниках - мать отец - звери, братья сёстры- гады и обобрать всегда хотят, невестки женихи - это вообще верх коварства, а о других родственников и говорить себя не уважать!!!! Нас старательно готовят, уговаривают, приводят &quot;примеры&quot;, что родственники это зло, родственные связи - отстой , и так далее. По моему все эти &quot;истории&quot; дело рук ЛГБТ, ну кто ещё так старательно будет нас убеждать в порочности семейных ценностей....
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14 час.
Элеонора Коган
Почему вы не выгнали её раньше? Это же ваша квартира. Вы с мужем голодали, а она творила всё, что хотела, прикрываясь фальшивой бере5менностью. Да я б ей сразу морду набила.
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11 час.

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