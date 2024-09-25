Анастасия Ракова сообщила об открытии после ремонта еще 44 молочно-раздаточных пунктов в столице

Оформление помещений выполнено в едином стиле После завершения ремонта в Москве открылись еще 44 молочно-раздаточных пункта, сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова в беседе с прессой.
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