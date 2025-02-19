Алиев замолчал не просто так: "Пасьянс" с крушением AZAL не сошёлся, у Баку осталось 9 месяцев

Окончательный отчёт по крушению самолёта AZAL представят до декабря 2025 года. Поэтому говорить о причинах случившегося пока раноВице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации, на расследование происшествий даётся всего лишь год.