Россияне мечтают закрыть кредиты и съездить в отпуск в 2025 году

Свыше половины россиян не поставили финансовых целей на 2025 год. А из тех, кто это сделал, большинство планируют съездить в отпуск, сделать ремонт и вложиться в свое образование, выяснила Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI).
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