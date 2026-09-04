Нилов поддержал отмену штрафов для водителей, стоящих в очередях на АЗС

В России необходимо обсудить вопрос об отмене некоторых штрафов для водителей, которые они получают во время ожидания в очереди на АЗС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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