Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 355 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Оказывается вот какой он полный 3.14здец.В США проходит фе...
  • Сергей Андросов
    Интересно, как эти дебилы будут подключать одного абонента? Хочешь мяса, иди в окопы, тебе кабана привезут. Хочешь во...Офицер ВСУ Сазоно...
  • Влад Владимиров
    Бомбить надо фашиков всегда. Бомбить этих подлюг нам надобно везде. Чтоб эти твари и задницы свои из разных своих схр...Дэвис: российские...

Российские школьники на каникулах занимаются IT и английским языком

Российские школьники на каникулах занимаются IT и английским языком

Только около 25-30% учеников берут паузу в обучении летом. Остальные же предпочитают посвящать время знаниям даже во время каникул, а иногда и используя освободившееся от школьных уроков время для того, чтобы заняться тем, на что не хватает времени среди учебного года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх