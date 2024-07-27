Российские школьники на каникулах занимаются IT и английским языком

Только около 25-30% учеников берут паузу в обучении летом. Остальные же предпочитают посвящать время знаниям даже во время каникул, а иногда и используя освободившееся от школьных уроков время для того, чтобы заняться тем, на что не хватает времени среди учебного года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии