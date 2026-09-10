БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Александр Широкорад: СССР спас Китай от атомной бомбардировки, а Америку — от многолетней войны с Японией

Александр Широкорад: СССР спас Китай от атомной бомбардировки, а Америку — от многолетней войны с Японией

Захват Маньчжурии Красной Армией лишил японцев тяжелой промышленности и желания воевать дальше Александр Широкорад На фото: советские танки Т-34−85 на улицах города в день освобождения его от японских захватчиков и войск японского марионеточного государства Маньчжоу-Го во время советско-японской войны.

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