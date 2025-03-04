Премьер-министр Латвии Силиня не исключает отправку на Украину солдат Латвии

Но есть нюансы. Какие? В первую очередь, конечно, безопасность самой Латвии. Интересно, а кто будет защищать Латвию, когда граждане страны повально уехали в лучшие страны за пропитанием? Возможно, неграждане Латвии? Думаю, что это вряд ли - слишком много они натерпелись от властей страны, "демократии по-латвийски", да и оскорблений - мол, это люди "второго сорта".