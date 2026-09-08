Юмор на утро: подборка мемов, которые развеселят даже нахлебника

Утро вторника — отличный повод поднять себе настроение порцией свежих интернет-шуток. В новой подборке — ироничные размышления о жизненных трудностях, сравнение детства разных поколений, а также неожиданное открытие, что самый желанный подарок можно найти вовсе не в магазине игрушек, а в аптеке.