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Юмор на утро: подборка мемов, которые развеселят даже нахлебника

Юмор на утро: подборка мемов, которые развеселят даже нахлебника

Утро вторника — отличный повод поднять себе настроение порцией свежих интернет-шуток. В новой подборке — ироничные размышления о жизненных трудностях, сравнение детства разных поколений, а также неожиданное открытие, что самый желанный подарок можно найти вовсе не в магазине игрушек, а в аптеке.

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