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Нигматуллин об Иване: «Зениту» нет смысла его держать. Есть Одоевский, свои воспитанники, которые, наверное, ничуть не хуже»

Руслан Нигматуллин высказался о вратаре «Зенита» Иване. Бразилец ни разу не сыграл в Мир РПЛ, проведя 3 матча в Фонбет Кубке России.

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