США и Китай снизили пошлины: фондовые индексы взлетели в понедельник

Чрезвычайное положение в Триполи после гибели главы безопасности, рост фондовых индексов США из-за снижения пошлин, расширение санкций против Ирана, старт 78-го Каннского кинофестиваля и землетрясение в Петропавловске-Камчатском — утро полное событий.
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