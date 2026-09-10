Учёные предупредили об опасности поспешного возврата к углеводам после кето-диеты

Учёные из Нью-Йорка проанализировали данные контролируемого эксперимента с участием 54 человек с избыточным весом, которые сначала сбросили около 15 процентов массы на очень низкоуглеводной диете, а затем были случайно распределены на три группы .
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