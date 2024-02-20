В Сакском районе волонтёр на 3D-принтере печатает хвостовики для сброса снарядов с боевых дронов

ЧТОБЫ СНАРЯД НЕ КУВЫРКАЛСЯ Понимая, что в зоне специальной военной операции оснащение бойцов новейшей техникой необходимо наряду с регулярным снабжением, по собственной инициативе Михаил обратился к волонтёрам «Народного фронта» с предложением оказать ему помощь в закупке материалов для печати, а также оказать содействие в передаче изготовленной продукции «за ленточку».