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Мода и Шоу-бизнес

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Участник популярного шоу подал в суд на продюсеров из-за тяжелой травмы

Участник популярного шоу подал в суд на продюсеров из-за тяжелой травмы

Участник британской версии популярного телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing), оперный певец Уинн Эванс подал в суд на продюсеров проекта из-за тяжелой травмы, которую он получил во время выступления.

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