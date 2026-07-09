Территория детства, счастья и дружбы

В разгаре летние каникулы — такие желанные для школьников и такие тревожные для мам и пап. Для взрослых переживания учебных будней сменила важная и сложная задача — организовать детский отдых так, чтобы он был насыщенным, интересным и безопасным.
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