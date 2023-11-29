Разведчики Южной группировки войск ведут работу по наведению цели и корректировке огня по позициям ВСУ реактивных систем залпового огня «Град» и противотанкового ракетного комплекса.

Огневую позицию российских РСЗО во время выполнения боевой стрельбы защищали расчеты, вооруженные противодроновыми ружьями, которые способны блокировать работу большинства вражеских беспилотных комплексов.
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