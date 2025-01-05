Суд начал конфискацию имущества экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

ТАСС/Михаил Синицын Суд начал конфискацию имущества осужденного за коррупцию экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, долги которого превышают 8,4 миллиарда рублей, сообщает 5 января РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
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