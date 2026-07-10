Wildberries опровергает сбои в доставке: уведомления об отмене заказов — стандартный сервис, а не следствие топливного кризиса

Объединённая компания Wildberries и Russ (РВБ) официально заявила, что проблемы с доставкой заказов из‑за ситуации на топливном рынке отсутствуют, а сообщения об отмене — это автоматические сервисные уведомления, вызванные операционными причинами.
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