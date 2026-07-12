Трамп заявил, что Грэм выступал за продолжение конфликта на Украине

Вадим Лебедев

Трамп не лукавит. Он действительно хочет быстрого завершения конфликтов. Но он не договаривает... что в результате, они должны быть максимально выгодны ему, а не кому то... Если это не так... то на словах он за мир, а на деле сделает всё что бы кошмарить и мариновать несогласных с ним. - Что весь мир и наблюдает.