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RT Russia

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Трамп заявил, что Грэм выступал за продолжение конфликта на Украине

Трамп заявил, что Грэм выступал за продолжение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенатор Линдси Грэм* выступал за продолжение конфликта на Украине, тогда как сам он хотел его скорейшего завершения.

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Комментарии
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Эльвира Величутина
Оба ненавидят Россию. Но новость о смерти одного придурка радует
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4 н.
Вадим Лебедев
Трамп не лукавит. Он действительно хочет быстрого завершения конфликтов.  Но он не договаривает... что в результате, они должны быть максимально выгодны ему, а не кому то...  Если это не так... то на словах он за мир, а на деле сделает всё что бы кошмарить и мариновать несогласных с ним. - Что весь мир и наблюдает.
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4 н.