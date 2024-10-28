Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Едва ли не сто процентов россиян, встретивших распад СССР в сознательном возрасте, доживших до наших дней и окопавшихся в социальных сетях, ныне уверены, что никогда не поддерживали распад единого государства, никогда не голосовали за Ельцина, всегда не доверяли Горбачёву, от рождения знали подлую сущность украинской души и т.
Информационная адаптация
Комментарии
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Всё без исключения переписывают и пересматривают и переосмысляют историю поэтому историю нужно свести к подаче дата-событие без интерпретации происшедшего, может тогда спора не будет в понимании событий?
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21 час.
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