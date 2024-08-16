В Ноябрьске обследуют экологическое состояние озера Безымянного

Для этого специалисты инженерно-технического центра компании «Газпром добыча Ноябрьск» совместно с федеральным центром лабораторных исследований «ЦЛАТИ» отобрали пробы донных отложений и поверхностной воды, а также почв прибрежной зоны.
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