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В Ноябрьске обследуют экологическое состояние озера Безымянного

Для этого специалисты инженерно-технического центра компании «Газпром добыча Ноябрьск» совместно с федеральным центром лабораторных исследований «ЦЛАТИ» отобрали пробы донных отложений и поверхностной воды, а также почв прибрежной зоны.

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