Большинство литовских школьников выбрали русский язык в качестве второго иностранного

Как сейчас обстоят дела с изучением русского языка в странах Балтии и что будет, если из школ он действительно уйдет?Глава Минобразования Литвы заявила, что около 70% литовских школьников выбрали русский язык в качестве второго иностранного.
Как сейчас обстоят дела с изучением русского языка в странах Балтии и что будет, если из школ он действительно уйдет?Глава Минобразования Литвы заявила, что около 70% литовских школьников выбрали русский язык в качестве второго иностранного.
Свежие комментарии