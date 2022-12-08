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Большинство литовских школьников выбрали русский язык в качестве второго иностранного

Большинство литовских школьников выбрали русский язык в качестве второго иностранного

Как сейчас обстоят дела с изучением русского языка в странах Балтии и что будет, если из школ он действительно уйдет?Глава Минобразования Литвы заявила, что около 70% литовских школьников выбрали русский язык в качестве второго иностранного.

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