В Петербурге поймали членов РДК*, собиравшихся отравить продукты для бойцов СВО

Ольга Павлова Заставить этих тварей пожрать все, что они для наших ребят приготовили. И это будет справедливо.

Александр Каблучко Откуда эти дебилы появились вообще в мире, они вечные. Это наше недовоспитание, наш просчет. Должны винить только себя. Мы все пустили на самотек. Дай ребенку телефон и пусть себя занимает. Один внук в 5 лет парнуху смотрел, другой в 8 на играх повернут, внучка в 3 новый айфон требует