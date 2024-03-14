Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Петербурге поймали членов РДК*, собиравшихся отравить продукты для бойцов СВО

В Петербурге поймали членов РДК*, собиравшихся отравить продукты для бойцов СВО

Автор: Андрей Кузьменко Источник: ФСБ © ЦОС ФСБ России / РИА НовостиВ Санкт-Петербурге пресекли деятельность законспирированной ячейки украинской организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*), члены которой собирались отравить продукты для участников спецоперации.

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Комментарии
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Ольга Павлова
Заставить этих тварей пожрать все, что они для наших ребят приготовили. И это будет справедливо.
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9 час.
Александр Каблучко
Откуда эти дебилы появились вообще в мире, они вечные. Это наше недовоспитание, наш просчет. Должны винить только себя. Мы все пустили на самотек. Дай ребенку телефон и пусть себя занимает. Один внук в 5 лет парнуху смотрел, другой в 8 на играх повернут, внучка в 3 новый айфон требует
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2 час.
ВераВерная
Это у вас такие внуки? Тогда конечно вините себя. Мне вот себя не за что.
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1 час.

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