Реконструкция первого троллейбусного парка даст импульс развитию электротранспорта

На Сызранской улице продолжается реконструкция первого троллейбусного парка Петербурга. После завершения в 2028 году он сможет обслуживать около 70 троллейбусов, включая машины с увеличенным автономным ходом, и даст импульс развитию транспорта на юго-западе города.
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