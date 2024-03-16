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Юртаев о паре «Авангард» – «Локомотив»: «Противостояние слона с китом. Самая непонятная серия в плане результата»

«Для меня это самая непонятная серия в плане результата. В плане игры мы, скорее всего, будем смотреть на противостояние атаки «Авангарда» и обороны «Локомотива».

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