ИЗВЕСТИЯ iz

6 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Бердышева
    Нормальный человек с ножом не ходит, на людей не бросается. Жена отмазывает этого убийцу, не просто так от него ушла....Жена напавшего с ...
  • Олег Едаменко
    По Херсонской меньше ста, а по Белгородской за те же сутки - сто одиннадцать.ВСУ выпустили поч...
  • Воробей
    Жаль, что автор статьи поленился привести конкретные слова фон дер Ляйен, чтобы мы могли убедиться сами.Захарова назвала ...

«На тормоз нажимать не будем»

«На тормоз нажимать не будем»

Этим летом «Пари Нижний Новгород» поменял значительную часть футболистов, а также генерального директора — в начале сезона вместо Равиля Измайлова пришёл Давид Мелик-Гусейнов, ранее занимавший пост министра здравоохранения Нижегородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх