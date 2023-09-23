«На тормоз нажимать не будем»

Этим летом «Пари Нижний Новгород» поменял значительную часть футболистов, а также генерального директора — в начале сезона вместо Равиля Измайлова пришёл Давид Мелик-Гусейнов, ранее занимавший пост министра здравоохранения Нижегородской области.
Этим летом «Пари Нижний Новгород» поменял значительную часть футболистов, а также генерального директора — в начале сезона вместо Равиля Измайлова пришёл Давид Мелик-Гусейнов, ранее занимавший пост министра здравоохранения Нижегородской области.
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