Специалисты привели в порядок Краснощековский район после шквалистого ветра

Экстренные работы завершили спустя несколько дней Оперативная группа и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, а также специалисты Управления ГОЧС и ПБ региона закончили устранять последствия неблагоприятных метеоявлений, сообщает пресс-служба ведомства.