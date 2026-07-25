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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Специалисты привели в порядок Краснощековский район после шквалистого ветра

Специалисты привели в порядок Краснощековский район после шквалистого ветра

Экстренные работы завершили спустя несколько дней Оперативная группа и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, а также специалисты Управления ГОЧС и ПБ региона закончили устранять последствия неблагоприятных метеоявлений, сообщает пресс-служба ведомства.

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