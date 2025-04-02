В Забайкалье задержали начальника ИК по подозрению в превышении полномочий

Правоохранительные органы задержали начальника одной из исправительных колоний (ИК) в Забайкальском крае по подозрению в превышении полномочий, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
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