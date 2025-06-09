Сожгли овечьи тряпки – и взлетели: братья Монгольфье обманули Францию

РЕН ТВ Первый шаг к покорению неба человеком был совершен 5 июня 1783 года. Французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне подняли в воздух 200-килограммовый тепловой аэростат или, проще говоря, большой воздушный шар.